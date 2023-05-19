"Возглавил" город при оккупантах. Экс-мэра Рубежного приговорили к 10 годам тюрьмы
Бывший мэр Рубежного (Луганская область) перешел на сторону россиян и возглавил город. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"После полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-мэр города фактически самоустранившись от выполнения своих полномочий добровольно начал сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "главой администрации города Рубежное "ЛНР". Мужчина публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с оккупантами.
Он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики. На одной из видеозаписей экс-мэр Рубежного вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Бывший Рубежанский городской голова признан виновным в коллаборационной деятельности. Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества. В настоящее время мужчина находится на оккупированной территории.
О ком идет речь
Рубежанским городским головой на момент вторжения оккупантов был Сергей Хортив. Раньше он был депутатом Луганского областного совета.
Город Рубежное во время полномасштабной российской агрессии был полностью разрушен и с 12 мая 2022 года временно оккупирован.
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