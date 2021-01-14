Черговий матч чемпіонату Англії перенесений через спалах коронавірусу в клубі

Фото: футболісти "Астон Вілли" (facebook.com/avfcofficial)

Домашній матч "Астон Вілли" проти "Евертона" в рамках 19 туру чемпіонату Англії не відбудеться в неділю, 17 січня. Зустріч була перенесена на невизначений термін через спалах коронавірусу в бірмінгемській команді.

Про це повідомляється на сайті англійської Прем'єр-ліги.

АПЛ пішла назустріч бірмінгемцям після перенесення їх зустрічі з "Тоттенхемом", який повинен був відбутися вчора ввечері.

Aston Villa can confirm that Sunday's scheduled Premier League fixture with Everton has been postponed.



Our fixture with Newcastle United, which was postponed as a result of a similar outbreak at their training ground, will now take place on Saturday, January 23 at 8pm. — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2021

Позитивні тести на вірус виявлено у дев'яти гравців "Астон Вілли" і п'яти співробітників клубу. Через спалах захворювання база команди була закрита на двотижневий карантин.

З цієї причини в матчі третього раунду Кубка Англії проти "Ліверпуля" в основному складі "Астон Вілли" вийшли гравці молодіжного клубу (1:4).

Також в АПЛ назвали дату раніше перенесеної зустрічі 11 туру першості "Астон Вілла" - "Ньюкасл". Матч пройде 23 січня, замість раніше запланованого 4 грудня.

На цей момент "Астон Вілла" зіграла менше всіх матчі в чемпіонаті Англії. Після 15 гра команда Діна Сміта набрала 26 очок і розташувалася на 8 місці.

Раніше через випадки зараження коронавірусів були перенесені кілька матчів чемпіонату. Останнє тестування на коронавірус в АПЛ виявило 40 випадків зараження за тиждень - найбільша кількість з початку сезону.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу був зафіксований в "Манчестер Сіті".