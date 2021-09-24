Чергова провокація. Російські літаки залетіли у район зенітних навчань ЗСУ
Російська Федерація вчинила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Російські літаки залетіли у зону проведення бойових стрільб українських зенітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
Російські літаки-розвідники Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.
"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - заявили у командуванні.
ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ РОСІЯН
ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ РОСІЯН В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань. Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків.Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Friday, September 24, 2021