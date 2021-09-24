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Чергова провокація. Російські літаки залетіли у район зенітних навчань ЗСУ

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 20:49
Чергова провокація. Російські літаки залетіли у район зенітних навчань ЗСУ Фото: російські літаки здійснили чергову провокацію (wikimedia by Alexander Mishin )
Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація вчинила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Російські літаки залетіли у зону проведення бойових стрільб українських зенітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські літаки-розвідники Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - заявили у командуванні.

ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ РОСІЯН

ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ РОСІЯН В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань. Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків.

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Friday, September 24, 2021

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Збройні сили України Військові навчання Російська Федерація
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