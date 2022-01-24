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Оголошений тендер на реконструкцію об'їзної Житомира по трасі "Київ - Чоп"

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 15:38
Оголошений тендер на реконструкцію об'їзної Житомира по трасі "Київ - Чоп" Фото: оголошено тендер на реконструкцію об'їзної Житомира (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У 2022 році стартує відновлення Північного обходу міста Житомир, який є часткою однієї з найзавантаженіших транспортних артерій країни - траси М-06 "Київ - Чоп". Днями Служба автомобільних доріг у Житомирській області розмістила у системі Prozorro оголошення про тендер з вибору підрядника для ремонту 22-кілометрової ділянки між населеними пунктами Іванівка та Глибочиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Роботи планується здійснити в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Сам голова держави нещодавно назвав реконструкцію обходу Житомира пріоритетом при ремонті найбільш критичних ділянок траси М-06, роботи на яких намічено, за його словами, на найближчі роки.

Реконструкцію об'їзної Житомира почали до того, як в Україні стартувала програми "Велике будівництво". Будівельні роботи мали бути виконані упродовж двох років, однак за цей період та відведений подовжений термін підрядник виконав лише 50% із передбаченого контрактом. У жовтні 2020 року "Укравтодор" розірвав контракт з із недобросовісним підрядником.

"Значна частина робіт була виконана цим підрядником із суттєвими порушеннями технології будівництва, роботи визнані дефектними. Серед конкретних прикладів робочого браку - руйнування цементобетонного покриття на ділянці", - пояснив ситуацію перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Руйнування, за даними технагляду, виникли через недотримання методології проведення будівельних робіт. Виявлено також порушення у влаштуванні покриття, зведенні штучних споруд тощо. Необхідність ліквідації порушень, за словами Івка, значно ускладнює новий проєкт реконструкції.

Останній масштабний ремонт траси всієї траси М-06 "Київ - Чоп" відбувався напередодні Євро-2012. Міжремонтний термін на більшості ділянок вже збіг, і починає з’являтися ямковість. У Рівненській та Закарпатській області, де покриття зазнало ушкоджень, поточний ремонт заплановано теж на 2022 рік. У Львівській області завдяки висококласному експлуатаційному утриманню 187 км траси потреби у масштабному ремонті немає впродовж 7 років.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

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