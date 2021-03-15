Звинувачення на адресу ДТЕК щодо низьких запасів вугілля безпідставні, - АМКУ

Звинувачення від громадських організацій на адресу компанії ДТЕК щодо низьких запасів вугілля на теплових електростанціях безпідставні.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету.

"В останні тижні до Антимонопольного комітету надходять звернення "щодо дій групи компаній "ДТЕК"… Заяви, які вже надійшли до АМКУ, не містять інформації та пояснень щодо можливості негативного впливу на права та інтереси заявників, спричинених зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС та виходом енергогенеруючого обладнання в аварійні ремонти. Відтак, такі заяви органами Комітету не можуть бути розглянуті", - йдеться в повідомленні АМКУ.

В комітеті наголосили, що звернення по суті і змісту ідентичні.

Водночас АМКУ всупереч висновкам НКРЕКП, яка вже оштрафувала генеруючі компанії в недотриманні вимог щодо мінімальних запасів вугілля, вирішив самостійно дослідити причини та наслідки зменшення запасів вугілля на ТЕС в осінньо-зимовий період 2020-2021.

"АМКУ з власної ініціативи розслідує питання, пов’язане зі зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, і з’ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення", - йдеться в повідомленні.

