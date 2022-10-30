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Обвал моста в Индии: количество погибших резко возросло

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Индия, Воскресенье 30 октября 2022 22:46
Обвал моста в Индии: количество погибших резко возросло Фото: в результате обрушения моста в Индии погибли почти 80 человек (twitter.com/DKShivakumar)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обрушения моста в городе Морби штата Гуджарат в Индии погибли уже 78 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Начальник полиции Гуджарата Ашиш Бхатия подвердил гибель 78 человек.

Место трагедии уже посетили главный министр Гуджарата Бхупендра Пател и министр внутренних дел Харш Сангхави.

Правоохранители зарегистрировали уголовное дело по трем статьям.

Сообщается, что подвесной мост на реке Маччху был вновь открыт для посещения всего четыре дня назад после семи месяцев ремонтных работ. Однако он так и не получил "сертификат годности" от муниципалитета.

Напомним, в момент обрушения на мосту находилось более 150 человек.

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