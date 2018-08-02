Облаштування кордону з РФ в Харківській області завершиться до кінця року, - Троян

Наступним ділянкою стане кордон у Сумській області

Облаштування ділянки російсько-українського кордону в Харківській області завершиться до кінця 2018 року, наступною ділянкою стане кордон у Сумській області. Про це заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив під час робочого візиту в Східне регіональне управління Державної прикордонної служби, повідомляє прес-служба МВС.

Наголошується, що заступник міністра внутрішніх справ перевірив хід робіт з інженерного облаштування кордону, відвідав новостворену прикордонну комендатуру швидкого реагування і нову будівлю управління прикордонного загону.

"Інженерно-технічне облаштування державного кордону триває незважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, незважаючи на всі протистояння проросійських сил", - підкреслив він.

Троян також наголосив, що облаштування Харківської ділянки кордону завершиться в цьому році.

"В Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів. 220 ми вже облаштували. У цьому році всі роботи будуть завершені. Наступним етапом облаштування російсько-українського кордону буде Сумської ділянку. Зараз цей процес почався в координації з місцевими органами влади", - додав він.

Заступник глави МВС також відвідав Харківську окрему авіаційну ескадрилью. Він проінспектував приміщення, де розташовується військова частина, екіпіровку льотного складу та зразки авіаційної техніки, яка використовується в охороні кордону.