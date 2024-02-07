Обстрел Киева: появилось видео пожара высотки в Голосеевском районе

Во время массированной атаки РФ по Киеву 7 февраля в Голосеевском районе загорелась жилая многоэтажка. Появились первые кадры.

"Российские ракеты. Киев. Снова жилой дом. На это они тратят свои деньги. На удары по гражданским. Украине нужна помощь", - написал он.

По словам Ермака, только совместные усилия демократий остановят преступника Путина.

"Надеюсь, у него спросят, почему он убивает гражданских и бьет по жилым домам. Хотя преступников надо судить, а не говорить с ними", - добавил глава Офиса президента.

Обстрел Киева

Ранним утром 7 февраля российские войска устроили массированную атаку по Украине, в частности под удар попали Киев и область. В столице известно о больше 10 пострадавших, в области - еще о двоих. В частности, есть пострадавшие в Днепровском и в Голосеевском районе Киева. В Голосеевском районе Киева загорелись многоэтажка, СТО и автомобили.

В ходе ракетного удара по Украине утром 7 февраля возле Киева сбили около 20 ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. В общей сложности Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели. Подробнее об атаке по Украине - в материале РБК-Украина.