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Обстріли населених пунктів на Донбасі 7 листопада кваліфікували як теракти

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Донбас, Вівторок 09 листопада 2021 16:59
Обстріли населених пунктів на Донбасі 7 листопада кваліфікували як теракти Фото: обстріли населених пунктів на Донбасі 7 листопада кваліфіковані як теракти (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження через обстріли бойовиками 7 листопада населених пунктів на Донбасі. Справи порушено за статтею терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У Луганській області Служба безпеки України почала досудове розслідування у зв'язку з ворожими обстрілами Сєвєродонецького району, здійсненими 7 листопада цього року", - йдеться в повідомленні.

В ході попереднього слідства встановлено, що в результаті ударів бойовиків, які застосували заборонене Артилерійське озброєння великих калібрів, в районі села Новозванівка вбито одного і поранено двох військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, в селі Нижнє-1 від ворожих обстрілів серйозно постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено будівлю та обладнання Попаснянського водоканалу. Крім цього, в результаті артилерійського удару перебитий газопровід високого тиску, що викликав велику пожежу і позбавив понад 1,1 тисячі абонентів в різних населених пунктах газопостачання.

За даними фактами СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).

На місці події працює слідча група СБУ. Зібрані докази військової агресії проти України, в тому числі залишки заборонених Мінськими угодами великокаліберних боєприпасів.

Фото: обстріли населених пунктів на Донбасі 7 листопада кваліфіковані як теракти (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 8 листопада бойовики завдали артилерійського удару по населеному пункту Світличне в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та обладнання водоканалу.

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