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Обстріли і безпілотник: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Понеділок 19 липня 2021 17:30
Обстріли і безпілотник: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 19 липня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, ворожий обстріл був зафіксований поблизу Павлополя. Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 липня, бойовики чотири рази порушили режим "тиші". В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

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