Обстріли і безпілотник: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі
Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
У понеділок, 19 липня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Крім того, ворожий обстріл був зафіксований поблизу Павлополя. Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 18 липня, бойовики чотири рази порушили режим "тиші". В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.