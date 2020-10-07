Обстріл нафтопроводу: азербайджанська прокуратура відкрила кримінальну справу

Фото: ракетний обстріл (MoD of the Republic of Armenia/Facebook)

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу через ракетний обстріл нафтопроводу Баку - Тбілісі - Джейхан, який, як стверджують в Баку, здійснила вірменська сторона. Кримінальну справу відкрито за 11 статтями.

Про це повідомила в середу прес-служба відомства.

"За фактом обстрілу нафтопроводу порушено кримінальну справу за 11 статтями Кримінального кодексу Азербайджану, ведення слідства доручено Слідчому управлінню генпрокуратури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, озброєна атака на нафтопровід сталася 6 жовтня ввечері. У Генпрокуратурі заявляли, що трубопровід являє собою найбільший стратегічний об'єкт в регіоні, а також займає "особливе місце в енергетичній безпеці Європи". Влада Азербайджану заявили, що запобігли цю "спробу терору".

При цьому прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала Facebook заяву Баку, назвавши її"нахабною брехнею".

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху.