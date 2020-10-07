ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Обстріл нафтопроводу: азербайджанська прокуратура відкрила кримінальну справу

Баку , Середа 07 жовтня 2020 13:22
Обстріл нафтопроводу: азербайджанська прокуратура відкрила кримінальну справу
Фото: ракетний обстріл (MoD of the Republic of Armenia/Facebook)
Автор: Максим Зайченко

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу через ракетний обстріл нафтопроводу Баку - Тбілісі - Джейхан, який, як стверджують в Баку, здійснила вірменська сторона. Кримінальну справу відкрито за 11 статтями.

Про це повідомила в середу прес-служба відомства.

"За фактом обстрілу нафтопроводу порушено кримінальну справу за 11 статтями Кримінального кодексу Азербайджану, ведення слідства доручено Слідчому управлінню генпрокуратури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, озброєна атака на нафтопровід сталася 6 жовтня ввечері. У Генпрокуратурі заявляли, що трубопровід являє собою найбільший стратегічний об'єкт в регіоні, а також займає "особливе місце в енергетичній безпеці Європи". Влада Азербайджану заявили, що запобігли цю "спробу терору".

При цьому прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала Facebook заяву Баку, назвавши її"нахабною брехнею".

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі нефтьАрменияАзербайджан
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся