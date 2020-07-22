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Обстріл нацгвардійців у Лисичанську: до злочину причетні росіяни

Лисичанск, Середа 22 липня 2020 20:30
Обстріл нацгвардійців у Лисичанську: до злочину причетні росіяни
Фото: військовослужбовці Національної гвардії (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура повідомила про підозру 5 особам

Прокуратура встановила п'ятьох підозрюваних у причетності до обстрілу групи військовослужбовців Національної гвардії України під час бойових дій у Лисичанську у 2014 році. Серед підозрюваних громадяни Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб підтвердити причетність двох росіян та трьох мешканців Лисичанська. Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 КК України.

Як встановило слідство, 23 липня 2014 року проросійські бойовики з підрозділів "Восток-13" та "Сибір" зробили засідку на підступах до Лисичанська. У засідку бойовиків потрапила група військовослужбовців під керівництвом полковника НГУ Олександра Радієвського. В ході бою Радієвський та ще троє військових загинули, а 11 нацгвардійців отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в Луганській області затримали одного з головних організаторів так званого референдуму щодо створення терористичної організації "ЛНР".

Додамо, проросійські бойовики на Донбасі не можуть вважатися комбатантами, оскільки Росія офіційно не визнає себе стороною конфлікт, тому учасники збройних формувань не можуть бути звільнені від відповідальності.

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