Обыски в военкоматах и ВВК продолжаются по всей Украине: полиция сообщила подробности

Правоохранители сегодня, 22 августа, проводят масштабные обыски во всех регионах Украины по факту возможных коррупционных схем в военкоматах и ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Детали обысков

В рамках отработки выявлены масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Военно-врачебных и Медико-социальных экспертных комиссий во всех регионах страны. По всем разоблаченным фактам правоохранители начали уголовные производства.

"В частности за определенное вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Такие действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Что еще в полиции говорят об обысках

Для получения материалов, которые могут иметь значение в досудебном расследовании, проводится комплекс мероприятий. Оперативники, следователи и прокуроры проводят более 200 одновременных обысков во всех регионах страны.

Фото: Обыски (npu.gov.ua)

В полиции добавили, что следственные действия продолжаются по месту расположения МСЭК и ВВК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к "схемам" лиц. Изъятые материалы будут тщательно проанализированы, а действиям служащих предоставлена правовая квалификация в соответствии с действующим законодательством.

Информация о результатах досудебных расследований и принятых процессуальных решениях по уголовным производствам будет обнародована отдельно.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине в последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.