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Обыски, облавы и доносы: в разведке рассказали, как проходит российская мобилизация

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Россия, Понедельник 26 сентября 2022 17:52
Обыски, облавы и доносы: в разведке рассказали, как проходит российская мобилизация Фото: военкоматы РФ устраивают обыски и облавы из-за мобилизации (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

В России военкоматы устраивают облавы и обыски, чтобы собрать нужное количество мужчин. Мобилизированных отправляют в воинские части, понесшие потери в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях оборудовали большие помещения, даже спортивные, для размещения мобилизованных.

В Краснодарском крае начали домовой обход. Мужчин отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий. По прибытию у них изымают телефоны.

Чтобы предотвращать перемещение мужчин и максимально охватить население, на трассе А289 вблизи районного центра Темрюк установили блокпосты полиции и военного комиссариата.

"В целом мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных - это мужчины, не имеющие никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.

В Курской области силовики проводят обыски и побуждают жителей доносить друг на друга. Таким образом в РФ хотят найти людей, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины.

В Чувашской республике 23 сентября уже приостановили мобилизацию, поскольку власти региона заявили, что полностью выполнили план.

Напомним, в Дагестане из-за мобилизации вспыхнули массовые протесты. Сегодня в Махачкале возникла массовая драка между силовиками и митингующими.

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