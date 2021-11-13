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Обсерваторія Hubble показала формування нової зірки

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Субота 13 листопада 2021 21:01
Обсерваторія Hubble показала формування нової зірки Фото: обсерваторія Hubble показала формування нової зірки (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографував частини відбивної туманності IC 2631. Вона розташована у сузір'ї Хамелеон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Туманність IC 2631 містить протозорю (об’єкт що перебуває на проміжному етапі зоряної еволюції - від стадії газопилової хмари до власне самої зірки). Згодом вона збере достатньо речовин, аби розпочати ядерний синтез для подальшого випромінювання власної енергії та світла.

Обсерваторія Hubble показала формування нової зірки

Фото: обсерваторія Hubble показала формування нової зірки (nasa.gov)

Зазначається, що астрономи спостерігали за туманністю під час пошуку дисків з газу й пилу, які розташовані поруч з молодими зірками. Такі диски можуть утворювати цілі планети.

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