Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографував частини відбивної туманності IC 2631. Вона розташована у сузір'ї Хамелеон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Туманність IC 2631 містить протозорю (об’єкт що перебуває на проміжному етапі зоряної еволюції - від стадії газопилової хмари до власне самої зірки). Згодом вона збере достатньо речовин, аби розпочати ядерний синтез для подальшого випромінювання власної енергії та світла.

Фото: обсерваторія Hubble показала формування нової зірки (nasa.gov)

Зазначається, що астрономи спостерігали за туманністю під час пошуку дисків з газу й пилу, які розташовані поруч з молодими зірками. Такі диски можуть утворювати цілі планети.