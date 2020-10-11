ОБСЄ закликає Вірменію і Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еда Рама привітав новини про домовленість між Азербайджаном та Вірменією про припинення вогню. Він закликав до гуманітарної паузи для обміну полоненими і тілами вбитих під час бойових дій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня, - ред.) досягнули в Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до відновлення змістовних переговорів у погодженому форматі", - сказав Рама.

Він висловив стурбованість зростом кількості загиблих через загострення в Нагорному Карабаху, а також закликав до гуманітарної паузи "для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій".

Міжнародний комітет Червоного Хреста вже висловив готовність сприяти обміну тілами загиблих під час воєнних дій у Нагорному Карабаху та полоненими військовослужбовцями.

"Ми сподіваємося, що ця процедура буде здійснена швидко, щоб тіла жертв бойових дій були повернуті їхнім родичам. Ми також готові сприяти звільненню осіб, які перебувають в ув’язненні у конфліктуючих сторін, щоб вони могли возз’єднатися зі своїми сім’ями", - зазначив директор Регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ в Європі і Центральній Азії Мартін Шюпп.

Нагадаємо, воєнні дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається в зв'язку зі створенням в 1991 році Нагірно-Карабаської республіки. Азербайджан не визнає незалежність Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії 9 жовтня домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі. Переговори між представниками Баку та Єревану тривали понад 11 годин.

Перемир'я в Нагірному Карабасі набуло чинності 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом. Баку та Єреван майже відразу звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.