Зворотній відлік неможливий. У Міноборони висловились про терміни закінчення війни

Ніхто зараз не може чітко визначити, коли насправді закінчиться війна в Україні. А Росія в цей час готується до затяжного конфлікту.

"Ми не знаємо дня завершення війни, а отже не зможемо закреслити як у дембельському календарі ще один день до демобілізації. Тому, 99-й, 100-й, 101-й - це просто воєнний календар", - сказала Маляр.



Вона додала, що ключова мета Росії - це руйнування української державності.

"РФ здійснює підготовку до ведення довготривалої війни. Росія втрачає не тільки своїх людей, але й озброєння та військову техніку", - прокоментувала заступниця міністра оборони України.