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Зворотній відлік неможливий. У Міноборони висловились про терміни закінчення війни

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Україна, Четвер 02 червня 2022 15:23
Зворотній відлік неможливий. У Міноборони висловились про терміни закінчення війни Фото: Ганна Маляр (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ніхто зараз не може чітко визначити, коли насправді закінчиться війна в Україні. А Росія в цей час готується до затяжного конфлікту.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна.

"Ми не знаємо дня завершення війни, а отже не зможемо закреслити як у дембельському календарі ще один день до демобілізації. Тому, 99-й, 100-й, 101-й - це просто воєнний календар", - сказала Маляр.

Вона додала, що ключова мета Росії - це руйнування української державності.

"РФ здійснює підготовку до ведення довготривалої війни. Росія втрачає не тільки своїх людей, але й озброєння та військову техніку", - прокоментувала заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, як далеко може зайти російська армія в Україні - читайте в ексклюзивному матеріалі РБК-Україні.

Раніше ми повідомляли, з початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація окупувала більше 3 тисяч населених пунктів України. Наші бійці вже звільнили трохи більше тисячі.

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