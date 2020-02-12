Звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Генерального прокурора України про захист бізнесу від медійного кілерства та недобросовісної конкуренції!

Ми, Будівельна група “Синергія”, соціально відповідальна компанія, яка сплачує податки, будує дитячі садки, школи, дороги, допомагає десяткам медичних, дитячих та соціальних проєктів міста, — звертаємось до вищого керівництва держави з фактами застосування інформаційних атак, медійного булінгу та несправедливого очорнення нашого підприємства бізнес-опонентами.

При цьому інформаційний терор опонентів направлений не тільки на нас, а й на співробітників правоохоронних органів. Таким чином, вони намагаються закласти у правоохоронців "хронічне" негативне ставлення до нашої компанії. Про це свідчать десятки прикладів. Наведемо останній з них.

10 лютого 2020 року Олексій Зіневич, бізнесмен, якого асоціюють з виділенням земельних ділянок на підставних осіб та який позиціонує себе як громадський діяч, опублікував матеріл під назвою “Як "реформована" прокуратура з суддями зливає резонансні справи: свіжий приклад незаконних забудов Ірпеня”.

Таким чином Зіневич, який є фігурантом кримінальних справ із незаконного виділення землі, намагається дискредитувати наше підприємство з прокуратурою та судами, що видно з назви його допису.

В тексті статті він поставив під сумнів рішення Печерського районного суду міста Києва стосовно зняття арешту із земель, де ведеться будівництво житлового комплексу “Синергія Сіті” Будівельною групою “Синергія”. Крім того, автор говорить про те, що ДАБІ визнало будівництво на заплаві річки Ірпінь незаконним, а забудова несе в собі екологічну загрозу для регіону, оскільки земельна ділянка має особливо цінне сільськогосподарське значення (міська рада не мала права міняти цільове призначення під забудову).

Офіційно публікуємо заперечення, як докази інформаційної маніпуляції, що вже перетворилась в цькування.

По-перше, слід розпочати з того, що земельна ділянка, де ведеться будівництво вищевказаного ЖК та школи “Синергія”, входить у межі м. Ірпінь, які були визначені 28 жовтня 1968 року Рішенням виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих № 791. Це було задовго до прийняття Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року та Закону України "Про землеустрій" від 22 травня 2003 року. У зв’язку з чим, Ірпінська міська рада мала повне право на зміну цільового призначення земельної ділянки на багатоквартирну забудову, відповідно до законодавства України та своїх повноважень.

По-друге, в межах генерального плану міста, прийнятому 2012 року, ця земельна ділянка була віднесена до категорії “житлова забудова”. Даний генеральний план отримав позитивні висновки у всіх державних установах.

По-третє, відповідно до Висновків дослідження вказаних земель ІВПіМ НААН, земельна ділянка, де ведеться будівництво ЖК “Синергія Сіті”, станом на сьогодні є непридатною для ведення сільськогосподарської діяльності у зв’язку з тим, що за майже 70 років торфові ґрунти у процесі їхнього осушення та сільськогосподарського використання зазнали суттєвої трансформації, яка проявилась у зменшенні її потужності — виснаження через ущільнення, осідання та спрацювання (мінералізація, вивітрювання, тощо), а також через щорічні торфові пожежі. Також, у вищезгаданому дослідженні, експерти дійшли висновку, що забудова заплави річки Ірпінь позитивно вплине на екологічну безпеку регіону та дасть можливість врятувати р. Ірпінь від заболочування, і, як наслідок, зникнення з карти України.

По-четверте, ДАБІ, відповідно до своїх функцій, визначених законодавством України, не має повноважень “визнавати забудову незаконною”. Мандат на прийняття таких рішень в Україні має виключно суд. ДАБІ, в межах своїх повноважень, може відкликати ліцензію на будівництво у разі виявлення порушень у вигляді невідповідності конкретної забудови вимогам законодавства України. Станом на сьогодні ліцензія на будівництво ЖК “Синергія Сіті” є чинною.

По-п’яте, арешт — це превентивний захід на час здійснення слідчих дій, він не визначає правовий статус забудови. Зняття арешту рішенням Печерського районного суду м. Києва із земель, де ведеться будівництво ЖК “Синергія Сіті” та школи “Синергія”, є цілком законним та очікуваним.

Річ у тім, що під псевдоактивізмом криється, ймовірно, недобросовісна конкуренція. До прикладу, Будівельна група “Синергія” суттєво поповнює бюджет міста. Крім того, компанія збудувала та передала місту дитячий садок “Колібрі” на 230 діток і наразі веде будівництво школи “Синергія” в районі ЖК “Синергія Сіті” на 1200 дітей.

Таким чином, маніпуляція фактами й поширення неправдивої інформації є нічим іншим, як інструментом недобросовісної конкуренції.

Ми подамо позов до суду за наклеп. Проте сьогоднішнє законодавство та судова практика не дають можливості оперативно спростувати неправдиву інформацію.

Тому просимо правоохоронні органи бути максимально пильними до “чорнушників” та звернути увагу на їхні свідчення порушення закону.

Просимо центральну владу зробити все можливе для того, щоб чесний бізнес мав законні підстави притягувати до відповідальності тих, хто відверто займається медійним кілерством!