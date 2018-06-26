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На звернення Кличка депутати Київради ухвалили детальний план територій Троєщини

НовиниПолітика    26.06.2018 - 13:47
Фото: kiev.klichko.org
Фото: kiev.klichko.org

Кличко звернувся до фракцій Київради з проханням підтримати відповідний проект

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до фракцій Київради з проханням підтримати проект детального плану територій в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Сабурова у Деснянському районі Києва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера Києва.

Він відзначив, що в ньому врахована необхідна соціальна складова для мешканців району. Також цей проект пройшов всі необхідні процедури, були враховані архітектурні норми та проведені експертизи, відбулося громадське обговорення проекту детального плану територій.

"Я хочу звернутися до кожного депутата. Сьогодні це питання дуже заполітизоване. Ви ж теж спілкувалися з людьми, які не йдуть з кулуарів Київради вже шостий день і вимагають від нас розглянути важливе для них питання. Ці люди повинні отримати право законно жити у своїх квартирах, - заявив Кличко. – У разі ухвалення цього детального плану Троєщина отримає три нових дитячих садочки, школу на 1980 місць, нову поліклініку на 2500 відвідувачів, лікарню на 500 ліжок, пологовий будинок, льодовий стадіон,  2 парки біля озера і на території інвестора, паркінги. Відбудеться розширення вулиці Закревського. Врахували і проблеми "Перлини Троєщини". Можна також буде звести житло для ошуканих інвесторів "Еліта центру". Все це враховано в проекті ДПТ", - відзначив мер.

Також він наголосив на тому, що ухвалення цього плану допоможе прискорити і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. 

Перед голосуванням Кличко поспілкувався в кулуарах Київради з ошуканими інвесторами - людьми, які вклали гроші в будівництво житла на Троєщині, і які вимагали ухвалення ДПТ. Мер наголосив, що розв'язання їх проблем є для нього принциповим питанням.

Київрада ухвалила проект детального плану територій Троєщини, документ підтримав 61 депутат.

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Теги публікації: Троещина, Віталий Кличко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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