Обязательный техконтроль: как часто его проходить и какой транспорт подлежит проверке

Как правильно проходить обязательный технический контроль и что для этого нужно, читайте в материале РБК-Украина .

Необязательный техконтроль

Так, легковые автомобили всех типов, марок и моделей, а также прицепы (полуприцепы) к ним не требуют обязательного технического контроля, за исключением такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли. Мотоциклы, мопеды, мотоколяски и подобные транспортные средства также не подлежат проверке независимо от срока эксплуатации.

Кроме того, обязательному техническому контролю не подлежат легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов за плату, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и прицепы к ним, если срок эксплуатации не превышает двух лет. Также не проходят обязательный технический контроль, технические средства для агропромышленного комплекса, определенные соответствующим законодательством.

Фото: техконтроль транспортного средства (иллюстративное фото freepik.com)

Обязательный техконтроль

Обязательный технический контроль предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, включая системы тормозного и рулевого управления, внешние световые приборы, пневматические шины и колеса, светопропускание стекла, газобаллонное оборудование и другие элементы непосредственно касающиеся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Периодичность прохождения контроля зависит от типа транспортного средства:

легковые автомобили для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли; грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним проверяются каждые два года;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси - ежегодно;

автобусы и специализированные транспортные средства для перевозки опасных грузов проверяются дважды в год.

Фото: техконтроль транспортного средства (иллюстративный фото GettyImages)