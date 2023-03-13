Сделка на 60 млн долларов: экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину

Бывшего главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого подозревают в причастности к нанесению более 60 млн долларов убытков предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отметим, что НАБУ не называет имени, однако, судя по описанию, речь идет о Петре Вовчуке.

Фото: Петр Вовчук (latifundist.com)

Сообщается, что экстрадиции чиновника предшествовала совместная операция детективов НАБУ и правоохранителей двух стран, результатом которой стало задержание бывшего чиновника в октябре 2019 года в Вильнюсе.

НАБУ напоминает, что с марта 2017 подозреваемый находился в розыске. После задержания бывший чиновник стремился избежать ответственности и подал прошение об убежище в Литве, однако получил отказ. Уже после решения об экстрадиции фигурант пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабной войной, развязанной РФ. Теперь после четырех лет судебного разбирательства его доставили в Украину.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и бывшие должностные лица ГПЗКУ, среди которых и Вовчук, организовали коррупционную схему, по которой принадлежавшее госкомпании зерно через ряд субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях наложенных платежей, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ не получила средства и понесла убытки в размере более 60 млн долларов.

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