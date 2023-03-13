ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сделка на 60 млн долларов: экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 18:30
Сделка на 60 млн долларов: экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину Фото: экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшего главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого подозревают в причастности к нанесению более 60 млн долларов убытков предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отметим, что НАБУ не называет имени, однако, судя по описанию, речь идет о Петре Вовчуке.

Сделка на 60 млн долларов: экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину

Фото: Петр Вовчук (latifundist.com)

Сообщается, что экстрадиции чиновника предшествовала совместная операция детективов НАБУ и правоохранителей двух стран, результатом которой стало задержание бывшего чиновника в октябре 2019 года в Вильнюсе.

НАБУ напоминает, что с марта 2017 подозреваемый находился в розыске. После задержания бывший чиновник стремился избежать ответственности и подал прошение об убежище в Литве, однако получил отказ. Уже после решения об экстрадиции фигурант пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабной войной, развязанной РФ. Теперь после четырех лет судебного разбирательства его доставили в Украину.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и бывшие должностные лица ГПЗКУ, среди которых и Вовчук, организовали коррупционную схему, по которой принадлежавшее госкомпании зерно через ряд субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях наложенных платежей, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ не получила средства и понесла убытки в размере более 60 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ ГПЗКУ
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город