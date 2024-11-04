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"Оболонь" и "Верес" завершили нулями битву аутсайдеров УПЛ

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 14:54
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"Оболонь" и "Верес" завершили нулями битву аутсайдеров УПЛ Фото: "Оболонь" и "Верес" встретились второй раз за несколько дней (facebook.com/obolonfc)
Автор: Андрей Костенко

Столичная "Оболонь" сыграла вничью с ровенским "Вересом" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Оболонь" – "Верес" – 0:0

На прошлой неделе команды встречались в Ровно в матче Кубка Украины, в котором "Верес" победил в дополнительное время (2:1). Теперь была игра за 6 очков в рамках УПЛ, ведь оба коллектива находятся в опасной зоне.

Противостояние началось без разведки. Уже на 3-й минуте гости имели отличный шанс открыть счет. Дальний удар Степанюка под левую стойку парировал Федоривский, но Мрвальевич первым успел на добивание. Голкиперу "Оболони" пришлось вступать в игру во второй раз и ликвидировать угрозу.

Команды завелись не на шутку, все чаще останавливали игру фолами и арбитру Игорю Пасхалу пришлось гасить страсти карточками. Так уже на 5-й минуте "горчичник" увидел перед собой ровенчанин Шевченко, а на 6-й – оболонец Суханов.

После этого игра успокоилась. "Оболонь" поджимала, однако пробиться в штрафную гостей не могла. Пришлось завершать наступление дальними ударами, не создававшими проблем для Кожухаря.

После перерыва значительно добавил "Верес" и игра стала гораздо интереснее. Моменты возникали у ворот обеих команд. У ровенчан шансы имели Гайдучик и Луан. Хозяева могли забить после удара Приймака, но мяч попал в штангу. В конце концов, в целом неплохой поединок завершился нулевой ничьей.

Этот результат не изменил турнирного положения "Оболони", которая, имея 6 очков, осталась на предпоследнем месте. А вот "Вересу" завоеванный бал позволил подняться на две ступеньки - с 12-й на 10-ю. В активе команды сейчас 12 баллов.

Ранее "Динамо" дома разгромило "Ингулец" и возобновило лидерство в Премьер-лиге.

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Верес Оболонь УПЛ Футбол
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