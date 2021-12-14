Оновлення Helsi: у програму тепер можна завантажувати медичні документи

В Україні оновили систему Helsi. У особистий профіль в програмі тепер самостійно можна завантажувати медичні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Helsi.me у Telegram .

"Всі ці безліч скрінів аналізів, висновків лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно губимо або просто не можемо знайти в потрібний час. Тепер можна їх завантажити в додаток і просто показати лікарю коли потрібно - незалежно від того працює лікар із системою Helsi або ні", - йдеться у повідомленні.

Як це зробити:

Оновіть програму та відкрийте її;

Знайдіть розділ "Медичні документи" у Медкарті;

Натисніть "Додати документ".

Далі можна настроїти доступ, вказати назву, виставити йому категорію.