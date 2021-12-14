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Оновлення Helsi: у програму тепер можна завантажувати медичні документи

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 грудня 2021 10:32
Оновлення Helsi: у програму тепер можна завантажувати медичні документи Фото: оновлення системи Helsi (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні оновили систему Helsi. У особистий профіль в програмі тепер самостійно можна завантажувати медичні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Helsi.me у Telegram.

"Всі ці безліч скрінів аналізів, висновків лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно губимо або просто не можемо знайти в потрібний час. Тепер можна їх завантажити в додаток і просто показати лікарю коли потрібно - незалежно від того працює лікар із системою Helsi або ні", - йдеться у повідомленні.

Як це зробити:

  • Оновіть програму та відкрийте її;
  • Знайдіть розділ "Медичні документи" у Медкарті;
  • Натисніть "Додати документ".

Далі можна настроїти доступ, вказати назву, виставити йому категорію.

Нагадаємо, у додатку Helsi можуть бути відсутні дані про вакцинацію від коронавірусу. Стало відомо, що робити у такому разі.

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