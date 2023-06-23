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Обменники выставили свежий курс: сколько стоят доллар и евро в Украине

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Украина, Пятница 23 июня 2023 11:32
Обменники выставили свежий курс: сколько стоят доллар и евро в Украине Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины в конце недели стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 июня средний курс доллара по Украине составил 37,35 гривен. Курс евро - 41,05 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ был зафиксирован с 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 23 июня составляет 40,1852 гривен за евро (+0,2358 гривен).

Обменники выставили свежий курс: сколько стоят доллар и евро в Украине

Ситуация на рынке

Как отметил член Совета НБУ Богдан Данилишин, на межбанковском валютном рынке наблюдалось заметное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне незначительного сокращения ее предложения.

На прошлой неделе это обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до 436 млн долларов (по сравнению с 278 млн долларов неделей ранее).

"При этом хотя дефицит внешней торговли товарами и услугами и сократился в апреле, однако остается существенным фактором давления на обменный курс гривны", - считает Данилишин.

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за май на 0,5% до 37,59 гривен до минимума с июня прошло года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,5%.

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