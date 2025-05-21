Ограничение каденций мэров недопустимо - это ограничение прав жителей громад, - Продан

Законопроект об ограничении количества сроков пребывания на должности городских голов ослабит громады и страну в целом. Это не борьба с коррупцией, а политическая борьба накануне выборов.

"Этот законопроект – политическая борьба тех, кто хочет устранить мэров, которых поддерживают сегодня жители городов. К сожалению, это подготовка к выборам. Ничего для страны и все – только для тех людей, которые хотят победить на выборах любой ценой. Это борьба с сильными хозяйственниками – такими как мэр Киева, мэр Днепра, многие мэры маленьких громад, у которых есть поддержка громад и самые высокие рейтинги в своих городах", - заявила Оксана Продан.

По ее словам, если запретить людям выбирать профессиональные команды, которые свою работу подтвердили опытом, будет очень существенное уменьшение профессионализма на местном уровне. А это абсолютно все сферы нашей жизни.

Она отметила, что этот законопроект ограничивает не только права мэров, но и права жителей громад выбирать тех, кому они доверяют.

"Этим законопроектом ограничивается выбор граждан. Им искусственно запрещают выбирать тех, кого они хотят. Это делается для того чтобы другие политики, представители других политических сил или просто другие персоналии имели возможность быть избранными вопреки позиции граждан", - отметила советник Виталия Кличко.

Продан уверена, что законопроект не решит проблему коррупции, однако будет свидетельствовать о сворачивании реформы децентрализации в стране.

"Местное самоуправление на сегодня наиболее прозрачное и наименее коррумпированное во всей государственной машине. При наличии НАБУ, ГБР, САП и других контролирующих органов есть все механизмы, чтобы отследить и наказать коррупционера. И если человек работает не первую каденцию, не имеет судебных приговоров, а ему хотят запретить работать - это вообще не о борьбе с коррупцией. Этот законопроект антидемократический и разрабатывается исключительно с целью политической борьбы и пренебрежения выбором людей", - резюмировала Продан.