Обошла Китай. Индия провела учения с двумя авианосцами

Индия провела военные учения в Аравийском море, задействовав сразу два авианосца - до этого такое удавалось только США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что ВМС страны провели учения, в которых принимали участие авианосцы INS Vikramaditya и INS Vikrant, а также 35 самолетов и большое количество надводных кораблей и лодок.

Издание отмечает, что в последний раз операцию с двумя авианосцами удалось реализовать только США. У Великобритании и Китая тоже есть по два авианосца во флоте, но они никогда не использовали их одновременно.

"Военно-морская история Индии может поставить ее впереди Китая, чей флот Народно-освободительной армии (НОАК) является самым большим в мире", - пишет издание.

Оборонная сфера Индии

Индия уже долгое время считается одним из самых крупных импортеров оружия в мире. В период с 2018 по 2021 год страна потратила на закупку оружия 12,4 млрд долларов.

Большая часть импорта приходилась на РФ, однако по данным Bloomberg, в апреле этого года поставки из России прекратились, потому что Индия не желает попасть во вторичные санкции США.

Однако и на собственное производство страна тратит большие деньги. В этом году расходы на оборонное производство выросли на 12% по сравнению с 2022 годом и достигли 12 миллиардов долларов.

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