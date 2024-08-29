Обещали шесть тысяч долларов. В Киеве задержали поджигателя авто полиции (видео)

В Киеве задержан поджигатель сразу двух автомобилей полиции. За это ему обещали "вознаграждение" в шесть тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент внутренней безопасности (ДВБ).

Так, 26 августа вблизи Дарницкого управления полиции Киева неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей.

"Оперативщики Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности установили личность поджигателя и его местонахождение", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 20-летний житель столицы, получивший заказ на поджог транспорта через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему 6 тысяч долларов за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей.

"По требованию куратора, мужчина снял поджог на мобильный телефон как доказательство успешного выполнения задания. Однако, после получения видеозаписи, "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали злоумышленника за считанные часы. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.