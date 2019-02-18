Обсяги виробничо-технічних витрат операторів ГРС занижені майже на 40%, - АГРУ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Обсяг виробничо-технологічних витрат облгазів не переглядався з 2016 року

Обсяги виробничо-технологічних витрат операторів ГРС були занижені Міністерством енергетики та вугільної промисловості ще в 2016 році. Неправильний обсяг ПТЗ був закладений в тариф і привів до збитків для всієї газорозподільної галузі. Про це йдеться в заяві в Асоціації газового ринку України.

Відзначається, що з того часу обсяг виробничо-технологічних витрат облгазів не переглядався.

"Асоціація газового ринку України отримала дані розрахунків реальних обсягів ПТЗ від операторів ГРМ. Вони були розраховані відповідно до наказу Міненерго від 23.11.2011 № 737 про порядок розрахунків і затвердження ПТЗ. За даними всіх операторів газорозподільних мереж він повинен становити 1,56 млрд куб. м. А затверджений міністерством обсяг ВТВ становить лише 992 млн куб. м.Так, наприклад, ВАТ "Запоріжгаз" отримав в тарифі тільки 48% від необхідних обсягів виробничо-технологічних витрат, ВАТ "Дніпрогаз" - 54%, ВАТ "Одесагаз" - 67 %, а ВАТ "Полтавагаз "- 72%", - говориться в заяві.

Також за словами АГРУ, при затвердженні ПТЗ на 2016 рік, Міненерговугілля не дотримав принципи, визначені в наказі №737, і штучно занизило нормативні обсяги ПТЗ. Асоціація газового ринку України оприлюднить порівняльний аналіз обсягів ВТВ, фактично включених в тарифи операторів ГРС, з обсягами ПТЗ, які повинні були бути включені в тарифи.

Як відзначають в Асоціації, при прийнятті наказу про затвердження ПТЗ на 2016 рік, Міненерговугілля мало виходити з вищезгаданого наказу і затвердити їх обсяги, розраховані за трьома методиками. Однак цього не сталося.

"У листопаді минулого року НКРЕКП доручила Міненерговугілля привести у відповідність обсяги ПТЗ, а в грудні 2018 оператори газорозподільних систем за дорученням профільного міністерства надали повторні розрахунки ПТЗ, подані ними на 2016 рік", - йдеться в повідомленні.