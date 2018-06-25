Обсяг контрабанди в Україну сягає 150 млрд гривень, - нардеп

У Раді розповіли про об'єми контрабанди

Обсяг контрабанди товарів широкого споживання в Україну становить, за найбільш консервативними оцінками, 150 млрд гривень. Про це заявила голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова, передає NewsOne.

За її словами, Інститут соціально-економічної трансформації оцінив обсяг щорічної контрабанди в 75 млрд гривень, зіставивши дані Євростату про експорт та української статистичної служби про ввезення.

"Різниця, яка загубилася на кордоні – це і є контрабанда через кордон з ЄС. А враховуючи, що, наприклад, Китай не розкриває нам інформацію, про реальні обсяги товару, які йдуть у контейнерах з КНР в порт Одеса, то початкову цифру треба помножити мінімум, - мінімум! - на два", - сказала вона, підкресливши, що обсяг нелегального і напівлегального ввезення можна визначити тільки навколонауковими методами.

Вона зазначила, що "рішуче підтримує, що уряд нарешті почав наступ на контрабанду", однак, за її словами, у цьому процесі потрібно покладатися на загальносвітові практики: побудова сильної митної адміністрації, запобігання самій можливості реалізації незаконно ввезеного товару на внутрішньому ринку, впровадження ефективного пост-аудит контролю

Вона нагадала, що в Україні, як і у всіх цивілізованих країнах світу контрабанда товарів широкого споживання декриміналізована.

"Кримінальна відповідальність передбачена за контрабанду зброї, зброї, психотропних речовин, наркотиків - товарів, які заборонені до вільного обігу. Тобто це не злочин, а економічне правопорушення і карати треба грошима, що і прописано у нас в митному кодексі", - сказала Острікова.

Як відомо, 20 червня на засіданні Кабміну була презентована програма "Україна без контрабанди", яка діятиме до 1 січня 2019 року. Вона передбачає перекриття 10 основних схем контрабанди (Сірий імпорт палива, машини нібито "порожняки", використання жителів прикордонних сіл, банальне хабарництво на місцях, заниження митної вартості і так далі). Раніше міністр МВС Арсен Аваков оцінив ефект від реалізації цієї програми в 4 млрд доларів додаткових надходжень до бюджету.