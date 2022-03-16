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Обсяг гуманітарних проектів мережі "АТБ" за час війни перевищив 50 млн гривень

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Середа 16 березня 2022 17:05
Обсяг гуманітарних проектів мережі "АТБ" за час війни перевищив 50 млн гривень Фото: обсяг гуманітарних проектів мережі "АТБ" за час війни перевищив 50 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Обсяги гуманітарної допомоги корпорації "АТБ", наданої українцям, перевищили 50 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації.

Компанія у межах гуманітарних проектів допомагає людям харчами та товарами першої необхідності.

"Основні зусилля спрямовані на надання допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню в містах, де безпосередньо відбуваються бойові зіткнення, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, а також місцям тимчасового перебування переселенців", - уточнили в "АТБ".

До нинішнього часу вже надана допомога продуктами харчування та товарами першої необхідності:

  • мирному населенню під час евакуації - більш як 10 тонн;
  • населенню в містах безпосередніх бойових дій - більш ніж 30 тонн;
  • медичним установам і дитячим лікарням - понад 40 тонн;
  • волонтерським організаціям і рухам - більш як 50 тонн.

Обсяг гуманітарних проектів мережі &quot;АТБ&quot; за час війни перевищив 50 млн гривень

Нагадаємо, раніше корпорація "АТБ" перерахувала в держбюджет 100 млн гривень для підтримки обороноздатності України.

Для безперебійного забезпечення українців продуктами харчування та товарами першої необхідності в локаціях присутності мережі "АТБ", де ведуться прямі бойові зіткнення, сформовані мережі опорних супермаркетів "АТБ". Уся актуальна інформація оперативно оновлюється на сайтах компанії та її сторінках у соцмережах.

Мирним жителям у містах, що зазнають авіанальотів і бомбардувань "АТБ-Маркет" надала підвальні приміщення своїх працюючих магазинів як бомбосховища - там компанія сформувала також запаси питної води.

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