Обсяг гуманітарних проектів мережі "АТБ" за час війни перевищив 50 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації.

Компанія у межах гуманітарних проектів допомагає людям харчами та товарами першої необхідності.

"Основні зусилля спрямовані на надання допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню в містах, де безпосередньо відбуваються бойові зіткнення, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, а також місцям тимчасового перебування переселенців", - уточнили в "АТБ".

До нинішнього часу вже надана допомога продуктами харчування та товарами першої необхідності:

мирному населенню під час евакуації - більш як 10 тонн;

населенню в містах безпосередніх бойових дій - більш ніж 30 тонн;

медичним установам і дитячим лікарням - понад 40 тонн;

волонтерським організаціям і рухам - більш як 50 тонн.

Нагадаємо, раніше корпорація "АТБ" перерахувала в держбюджет 100 млн гривень для підтримки обороноздатності України.

Для безперебійного забезпечення українців продуктами харчування та товарами першої необхідності в локаціях присутності мережі "АТБ", де ведуться прямі бойові зіткнення, сформовані мережі опорних супермаркетів "АТБ". Уся актуальна інформація оперативно оновлюється на сайтах компанії та її сторінках у соцмережах.

Мирним жителям у містах, що зазнають авіанальотів і бомбардувань "АТБ-Маркет" надала підвальні приміщення своїх працюючих магазинів як бомбосховища - там компанія сформувала також запаси питної води.