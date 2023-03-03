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"Объединиться ради победы": правление АГУ обратилось к президенту

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Пятница 03 марта 2023 20:15
"Объединиться ради победы": правление АГУ обратилось к президенту Фото: правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Украины по поводу объединения усилий всей публичной власти для обеспечения жителей общин жизненно необходимыми услугами и восстановления Украины после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.

"Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем не только внешнего врага, но и сможем решить все актуальные задачи по развитию успешной демократической Украины", - говорится в обращении.

Представители более 1000 общин из всех областей Украины определили группы вопросов, требующих объединения для решения:

  • упрощение работы органов местного самоуправления в части антимонопольного регулирования;
  • выполнение обязательств органов государственной власти по сдерживанию тарифов на тепло- и водоснабжение;
  • создание условий для обеспечения общин своими поступлениями от местных налогов и сборов;
  • устранение препятствий в международном сотрудничестве украинских общин с иностранными партнерами;
  • установление мировых норм регулирования градостроительной деятельности;
  • обеспечение прозрачности отношений и полномочий военных администраций и органов местного самоуправления.

Правление ассоциации также отметило, что государственная власть и представители органов местного самоуправления имеют опыт совместной работы, в частности, в децентрализации, административно-территориальной реформе, сдерживании тарифов.

Также вместе остановили и начали гнать с нашей земли агрессора, отметили в АГУ.

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Владимир Зеленский Ассоциация городов Украины
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