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В січні 90% клієнтів "Харківгаз Збуту" своєчасно розрахувались за газ

Новини » Енергетика     21.02.2020 - 13:32
В січні 90% клієнтів "Харківгаз Збуту" своєчасно розрахувались за газ
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Більшість неплатників – це споживачі, які отримують субсидії або пільги на оплату газу

В січні 2020 року майже 90% клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" своєчасно оплатили використаний природний газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У минулому році держава монетизувала субсидії та пільги, що надаються громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. У зв'язку з цим, платежі за спожитий природний газ нараховуються у повному обсязі, без врахування державної допомоги - пільги та субсидії. Надана клієнтам компанії пільга або субсидія на газ має цільове призначення – вона повинна спрямовуватись на оплату послуг газопостачання", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що якщо споживач витратив субсидію або пільгу не за призначенням і не оплатив обовязкову частку платежу, то це призводить до боргу за газ

"ТОВ "Харківгаз Збут" вдячне своїм клієнтам за проведення своєчасної оплати послуг газопостачання, але просить звернути увагу на необхідність оплати боргів субсидіантами та пільговиками", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам "Харківгаз Збуту" Тетяна Харченко.

Згідно з законодавством, щомісяця "Харківгаз Збут" надає управлінням соціального захисту населення перелік споживачів, які мають заборгованість за спожитий газ. В подальшому, управліннями соціального захисту розглядаються питання позбавлення державної допомоги через борги за газ. За словами прес-служби, причиною позбавлення субсидії може стати прострочена заборгованість, що перевищує 340 гривень.

"ТОВ "Харківгаз Збут" ще раз звертається до своїх клієнтів з проханням відстежувати стан особового рахунку та не допускати накопичення боргів за газ", - йдеться у повідомленні.

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