Новий район з центром в Ірпені має більше можливостей, - експерт

Фото: Ірпінська міська рада (facebook.com)

У Київській області центром району вирішили зробити Бучу

Нарізка нових районів та визначення їх адміністративних центрів не відповідають раніше встановленим правилам і нормам. Зокрема, в Київській області, центром району вирішили зробити Бучу, тоді як більшість ОТГ виступали за Ірпінь.

Про це заявив експерт Богдан Бондаренко в ефірі "Еспрессо TV".

"У Бучі немає навіть половини необхідної бази адміністративних установ, різного роду служб, і, що головне, лікарень. Ірпінь має все це, масштаби міста зовсім інші. Більшість ОТГ, які будуть частиною нового району, виступають за те, щоб був центром Ірпінь і пишуть відповідні звернення до депутатів, прем'єр-міністра і навіть Президента. Так чому тоді так?" - сказав Бондаренко.

За його словами, потенціал Ірпеня у кілька разів перевищує можливості Бучі.

"Питання в тому, чому влада змінює своє рішення за кілька тижнів до фінального голосування в парламенті, і намагається протягнути вигідні для себе речі, які йдуть в розріз з попередніми планами", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше на сайті президента зареєстрували петицію "Щодо перегляду проекту постанови Кабінету міністрів під №3650 "Про створення і ліквідації районів".

Крім того, жителя Ірпеня записали відеозвернення до Володимиру Зеленському з проханням прислухатися до їхньої думки і зробити Ірпінь центром нового району.

Як писало РБК-Україна, раніше також громади Ірпеня та Вишневого Київської області виступили проти того, щоб адміністративним центром майбутнього району було місто Буча.