Новий прокурор закрив справу "Роттердам+" через відсутність доказів, - адвокат

Спеціалізована антикорупційна прокуратура прогнозовано вчетверте закрила справу "Роттердам+" , оскільки строки досудового розслідування давно збігли і жодного доказу за понад 4 роки розслідування знайдено так і не було.

Про це заявила Ірина Одинець , адвокат екс-голови НКРЕКП і колишнього підозрюваного у цій справі Дмитра Вовка.

"Будь-яких нових доказів бути не може, бо формула не діє вже 2 роки, тобто все, що могли зібрати, вже зібрано і це "все" не може бути достатнім для звинувачення в суді", - заявила адвокат.

Вона наголосила, що останні півроку НАБУ намагалося зберегти обличчя, звинувачуючи в всьому прокурора Віталія Пономаренка. Коли ж на їх вимогу прокурора було замінено, новий процесуальний керівник заново оцінив матеріали справи і прийшов до аналогічного висновку - закрити справу за відсутності складу злочину.

"Те що, детективи НАБУ вистрибують з штанців зрозуміло, оскільки після такого масштабного піару та витрачених на процес мільйонів гривень платників податків, дуже негарно виглядає що в справі немає доказів", - додала Одинець.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.