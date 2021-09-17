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Новий електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримає технологію розпізнавання облич

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П'ятниця 17 вересня 2021 14:36
Новий електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримає технологію розпізнавання облич Genesis GV60 (Фото: media.genesis.com)
Автор: Вадим Добровольский

Електричний кросовер Genesis GV60 отримав технологію розпізнавання облич Face Connect. За її допомоги можна відкрити і закрити машину, а також налаштувати пыд себе сидіння і дзеркала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Genesis.

Компанія Genesis (преміальний суббренд Hyundai) починає впровадження своєї технології Face Connect, яка, як випливає з назви, включає систему розпізнавання облич. Система дозволить відчиняти і зачиняти ері без використання смарт-ключа.

Першою моделлю з технологією Face Connect стане електрічческій кросовер Genesis GV60, виробництво якого почнеться найближчим часом.

Новий електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримає технологію розпізнавання обличРозпізнавання облич здійснюється інфрачервоною камерою ближнього діапазону, вмонтованою в центральну стійку кузова. Заявлено, що камера розпізнає зареєстрованого в системі користувача в будь-який час доби і при будь-якій погоді - вдень і вночі, при сильній хмарності, у дощ та сніг.

Новий електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримає технологію розпізнавання обличВ системі можна зареєструвати дві людини. Заявлено, що Face Connect використовує технологію машинного навчання для підвищення точності ідентифікації користувачів.

Технологія Face Connect також буде використовуватися для зміни їздових налаштувань машини згідно переваг водія. Після ідентифікації користувача і синхронізації з його профілем автомобіль автоматично відрегулює сидіння водія і рульове колесо відповідно до попередньо записаних даних. Проекційний дисплей, бічні дзеркала і інтерфейс інформаційно-розважальної системи також будуть змінені відповідно до індивідуальних налаштувань водія.

Надалі Face Connect з'явиться на інших моделях Genesis, а через кілька років напевно буде і на більш бюджетних автмобілях материнського бренду Hyundai.

Нагадаємо, Genesis GV60 отримав досить незвичний селектор трансмісії. Він виконаний у вигляді скляній півсфери, що обертається.

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