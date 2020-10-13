Новий Буг Миколаївської області на межі екологічного лиха, - "За майбутнє"

Фото: представники "За майбутнє" (прес-служба партії)

Місто Новий Буг Миколаївської області вкрай потребує очисних споруд. Однак через бездіяльність посадовців проблема не вирішується.

Про це повідомили представники жіночого руху партії "За майбутнє" під час візиту міста в рамках всеукраїнського туру.

За їх інформацією, ще у 1990-х роках були повністю вирізані труби на очисних спорудах, відтоді система не працює, а стічні води потрапляють просто у ставок, спричиняючи ситуацію на межі екологічної катастрофи.

Кандидат у мери Нового Бугу від партії Віталій Крикун зауважив, що екологічна ситуація в місті дуже погана.

"Якби було бажання й кошти, проблему вже давно б вирішили. Очисні споруди зруйновані, все вирізано, колектори не працюють. Відповідно там дуже неприємний запах", - розповів він.

Наразі багато житлових будинків, коледж, лікарня відключені від централізованої каналізації. Потрапляючи в ставок, стічні води спричиняють загибель риби. Колишня зона відпочинку стала місцем екологічного лиха.

Як зауважила очільниця жіночого руху партії "За майбутнє" Ірина Суслова, орієнтовна вартість вирішення проблеми Нового Бугу - 10 млн грн. Але невелике містечко, що має бюджет 100 млн грн на рік, не може собі дозволити такі витрати.

"Чи можна щось зробити? Так! У нас є Державний фонд регіонального розвитку, є народні депутати. Питання: чого це не робиться? Це питання, в першу чергу, до місцевої влади й до уряду, який, певно, працює не за призначенням - недопрацьовують. Або не розуміє наслідків, до яких призведе недбалість у такому питанні", - сказала Суслова.

В партії наголошують, що проблему потрібно вирішувати негайно, а це можливо зробити, встановивши систему "Біотал" у віддалених районах, де немає централізованої каналізації.

"Спільними зусиллями можна добитися виділення фінансування, але для цього Новому Бугу потрібна дієва місцева влада, яка візьме ініціативу у свої руки", - наголосили в політсилі.

Нагадаємо, раніше жіночий рух політсили повідомив про критичну ситуацію в районній лікарні Олександрівки через COVID-19.