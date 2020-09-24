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Новий антирекорд: в Ізраїлі за добу понад 11 тисяч заражених COVID-19

Четвер 24 вересня 2020 02:07
Новий антирекорд: в Ізраїлі за добу понад 11 тисяч заражених COVID-19
Фото: коронавірус в Ізраїлі (vesty.co.il)
Автор: Инна Собора

В Ізраїлі зареєстрували новий антирекорд за кількістю хворих коронавірусом за добу. За 23 вересня підтвердили 11 316 нових випадків.

Про це свідчать дані Worldometers.

Всього за минулу добу від коронавіруса померли 40 осіб.

З початку пандемії в країні заразилися вже майже 205 тисяч осіб. Померли - 1 325 громадян Ізраїлю.

Як відомо, уряд Ізраїлю має намір ввести режим надзвичайного стану через ситуацію із захворюваністю коронавірусом. Засідання Кабміну проходить в ніч на 24 вересня. Однак остаточного рішення поки немає.

РБК-Україна писало, що в Ізраїлі за 22 вересня підтвердили 6 861 захворювань коронавірусом. Це є антирекордом за кількістю випадків на добу.

Нагадаємо, з 18 вересня в Ізраїлі повернули жорсткий карантин. Зокрема, в країні закрили школи і торгові центри, громадянам заборонили віддалятися від будинку на більш ніж 500 метрів. Обмеження діятимуть до 11 жовтня.

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