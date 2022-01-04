З новим тарифом "Закарпатгаз Збут" клієнти в грудні знизили витрати
Побутові клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газгазбут", відчувають переваги тарифу "Твій газ Рівномірний платіж", зменшуючи витрати на блакитне паливо в холодні місяці. Понад 6 тисяч передплатників заплатять за спожитий у грудні газ на 7,8 млн гривень менше, порівняно з розрахунком за фактичне споживання.
Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".
"З тарифом "Твій газ рівномірний платіж" клієнти платять рівні суми щомісяця, незалежно від обсягів споживання газу. Тариф дозволяє рівномірно розподілити протягом року фінансове навантаження на сімейний бюджет і вберегтися від значних сум в платіжках в холодні місяці. У грудні 2021 року в середньому на одну сім'ю зменшення витрат на спожитий газ склало 1272 гривні", – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.
За її словами, на тарифі "Твій газ Рівномірний платіж" перебувають 6235 клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут".