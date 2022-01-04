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З новим тарифом "Закарпатгаз Збут" клієнти в грудні знизили витрати

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Закарпатська область, Вівторок 04 січня 2022 16:13
З новим тарифом "Закарпатгаз Збут" клієнти в грудні знизили витрати Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Побутові клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газгазбут", відчувають переваги тарифу "Твій газ Рівномірний платіж", зменшуючи витрати на блакитне паливо в холодні місяці. Понад 6 тисяч передплатників заплатять за спожитий у грудні газ на 7,8 млн гривень менше, порівняно з розрахунком за фактичне споживання.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

"З тарифом "Твій газ рівномірний платіж" клієнти платять рівні суми щомісяця, незалежно від обсягів споживання газу. Тариф дозволяє рівномірно розподілити протягом року фінансове навантаження на сімейний бюджет і вберегтися від значних сум в платіжках в холодні місяці. У грудні 2021 року в середньому на одну сім'ю зменшення витрат на спожитий газ склало 1272 гривні", – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, на тарифі "Твій газ Рівномірний платіж" перебувають 6235 клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут".

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