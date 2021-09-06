ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Audi не відмовиться від фізичних кнопок і аналогових приладів у своїх автівках

Новость на русском →
Понеділок 06 вересня 2021 15:05
Audi не відмовиться від фізичних кнопок і аналогових приладів у своїх автівках Фото: Інтер'єр Audi (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

У Audi заявили, що в майбутніх моделях марки як і раніше будуть присутні фізичні органи управління. У компанії вважають, що тенденція переходу до сенсорних панелей і кнопок не повинна заважати задоволенню від спілкування з автомобілем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Drive.

Сам німецький автовиробник до аналогових органів управління, які він має намір зберегти, відносить кнопки, перемикачі та циферблати. Виступаючи під час онлайн-презентації концепт-кара Grandsphere, дизайнер інтер'єрів Audi Максиміліан Навка підтвердив, що автовиробник буде звертатися до свого минулого при розробці інтер'єрів майбутніх моделей.

На думку фахівця, Audi була і залишається компанією, чиї автомобілі дарують радість від водіння, тактильних відчуттів при контакті з органами управління машиною. В компанії вважають, що гарний автомобіль - як дорогий годинник, якими дійсно приємно користуватися.

Філософія автовиробника щодо об'єднання фізичних елементів управління з сенсорними екранами особливо очевидна в інтер'єрі електричного суперкара e-tron GT. Наприклад, на ньому великий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифровий щиток приладів відмінно поєднуються з кнопками управління клімат-контролем. В якій формі поєднання класичних і перевірених технологій з цифровими елементами з'явиться на нових Audi, ми побачимо вже в найближчі роки.

Раніше повідомлялося, що дизайнери Skoda реінкарнували унікальний спорткар з фільму жахів. Дизайн-проект віддає данину автомобілю-кіногерою з фільму жахів "Ferat Vampire" 1981 року.

Також ми писали, що представлена батарея для електромобілів з часом зарядки всього 10 хвилин. У батареях використовується форм-фактор елемента 4680, який в цьому році раніше анонсувала Tesla.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну
Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики