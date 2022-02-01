Нові ціни на газ, ще один COVID-сертифікат та тарифи на пакети: що зміниться у лютому

З 1 лютого в Україні знову зміняться тарифи на газ, а ціни на пластикові пакети у супермаркетах різко зростуть. Для подорожей до ЄС запроваджуються нові правила. Вже цього місяця українці зможуть отримати сертифікат про бустерну вакцинацію, а програму "'єПідтримка" розширять.

Тарифи на газ

Газ за ціною до 60 гривень пропонують постачальники у тарифних планах на місяць. У лютому найвищу вартість кубометра газу встановлено у компанії "ТАС Енергія країни" (57,5 гривень). Найбільш вигідний лютневий тариф у "Енерджі трейд груп" – 7,78 гривень за кубометр.

При цьому багато газопостачальних компаній відмовилися від тарифів на місяць і пропонують фіксовані пропозиції на рік у діапазоні від 7,7 гривень до 11,99 гривень за кубометр.

У більшості постачальників вартість газу за річним тарифом – нижча за 8 гривень. Наприклад, "ЕРУ людям" пропонує газ по 7,7 гривень, ДК "Нафтогаз України" – 7,96 гривень за кубічний метр.

Пластикові пакети дорожчають

Сьогодні розпочинається черговий етап обмеження використання пластикових пакетів. Вартість щільних пакетів з 1 лютого становитиме 2-3 гривні за штуку.

Подорожчають пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, які використовуються в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

пакет без ручок та бічних складок коштуватиме 2 гривні;

пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок – 2,5 гривні;

пакет із ручками та бічними складками – 3 гривні.

З 10 березня буде повністю заборонено розповсюджувати в магазинах тонкі (15-50 мкм) та надтонкі пакети (менше 15 мкм). Безкоштовними все ще будуть біорозкладні та надтонкі пластикові пакети для первинної упаковки свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду (до 1 січня 2023 року).

ЄС запроваджує нові правила для туристів

Рада Євросоюзу переглянула порядок в'їзду для подорожуючих у зв'язку з пандемією коронавірусу. Раніше обмеження вводилися виходячи з епідситуації в країні, звідки приїхав турист, але з 1 лютого правила стануть персоналізованими.

Відтепер для відвідування країн Європейського союзу достатньо мати:

сертифікат про вакцинацію схваленим в ЄС препаратом (дійсний з 14 дня після щеплення до 270 днів);

негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не пізніше 72 годин до в'їзду в країну, або негативний результат експрес-антиген тесту не пізніше 24 годин;

документ про одужання, за умови, що перший позитивний результат тесту було отримано не раніше 180 днів.

Проте кожна окрема країна Євросоюзу може запроваджувати додаткові обмежувальні заходи для поїздок із регіонів із високим рівнем захворюваності.

Сертифікат про бустерну дозу

В Україні продовжується вакцинація від COVID-19 бустерною дозою. Документ, що підтверджує отримання третього щеплення, стане доступним найближчими днями.

Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск сертифікатів після завершення технічних робіт – наприкінці тижня.

Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у "Дії". Після оновлення в застосунку з'явиться інформація про отримання третьої дози вакцини, а термін дії сертифіката продовжиться на 270 днів.

Також варто зазначити, що найближчим часом за вакцинацію бустерною дозою українцям виплачуватимуть додатково по 500 гривень. Президент Володимир Зеленський заявив, що гроші будуть нараховані на картку "єПідтримка".

Розширення програми "єПідтримка"

Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу незабаром отримуватимуть діти віком від 14 до 18 років. Уряд планує у лютому розширити програму "єПідтримка". Неповнолітні українці зможуть витратити гроші не лише на квитки, кіно, театр, книги, спортивні абонементи, а й на освітні курси, послуги.

Також очікується, що громадяни похилого віку зможуть використати кошти за вакцинацію на оплату комунальних послуг. А інвалідам першої групи незалежно від віку дозволять купувати ліки з картки "єПідтримка". На даний момент медичні препарати за "ковідну тисячу" можуть придбати лише українці віком від 60 років.

Пік COVID-19 в Україні

Максимальні показники захворюваності на коронавірус в Україні очікуються через два-три тижні.

Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пік спалаху "Омікрону" буде в середині – наприкінці лютого. За його словами, кількість нових хворих може досягти 40-60 тисяч за добу.

За прогнозами МОЗ, кількість випадків коронавірусу збільшиться вдвічі, порівняно з хвилею, яка була восени 2021 року. При цьому кількість госпіталізацій та летальних наслідків має бути меншою. Очікується, що спалах пройде спокійніше завдяки вакцинації.

Підвищення зарплат правоохоронцям

З 1 лютого працівники правоохоронних органів України отримають зарплату на 10% вище.

Виплати збільшать усім категоріям працівників системи МВС: поліцейським, рятувальникам, прикордонникам, нацгвардійцям, працівникам міграційної служби.

Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що з лютого 2022 буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Реєстрація на ЗНО

Реєстрація на участь в основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання стартує 1 лютого і триватиме до 9 березня 2022.

Основне тестування пройде за графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – ​​31 травня;

математика – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Безкоштовно можна здати не більше 5 предметів. Для випускників закладів середньої освіти результати ЗНО зараховуватимуться як Державна підсумкова атестація. Обов'язковими для них будуть 4 предмети (українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова та ще один предмет на вибір).

За бажанням учасник ЗНО може здавати більше предметів, але за власний рахунок. Також платним буде пробне ЗНО, яке відбудеться 19 та 26 березня. Вартість складатиме близько 300 гривень, залежно від регіону.