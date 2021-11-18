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Нові відділення "екстреної" допомоги щороку прийматимуть біля 2 млн пацієнтів, - міністр

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 13:48
Нові відділення "екстреної" допомоги щороку прийматимуть біля 2 млн пацієнтів, - міністр Фото: нове відділення екстреної допомоги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 2 млн пацієнтів по всій країні можуть отримувати послуги у медзакладах, оновлених за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Наразі до програми входить 201 приймальне відділення українських лікарень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час MINTRANS Forum 2021.

"Також оновлено автопарк екстреної медичної допомоги (лише у 2021 закуплено 622 авто, + 150 млн грн виділено для додаткової закупівлі машин цього року), запрацювали нові сільські амбулаторії (наразі у програмі 607 об’єктів в 24 регіонах)", - розповів він.

З наступного року стартує реконструкція та технічна модернізація 48 обласних закладів охорони здоров’я - по одній обласній дитячій та одній обласній клінічній лікарні у кожному регіоні.

"Це 45 операційних блоків, 24 відділення екстреної медичної допомоги та 29 гелікоптерних майданчиків. Останні нам дозволять розширити результати пілоту з аеромедичної евакуації на територію всієї країни", - зазначив Ляшко.

За словами голови МОЗ, у рамках пілотного проєкту з аеромедичної евакуації, який реалізується у Львівській та Київській областях, у жовтні здійснено 35 вильотів. Загалом у 2021 році здійснено 60 вильотів на невідкладні стани.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про старт у рамках "Великого будівництва" нового проєкту зі створення в кожній області України лікарень нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам.

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