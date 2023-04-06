Новой красной линией для Берлина являются истребители и военные корабли, - экс-посол Мельник

Так, он напомнил, как правительство Германии целый год придумывало десятки отговорок, почему передача танков Leopard Украине исключена и почему она станет последней каплей - той красной линией, после которой россияне сделают что-то страшное и выйдут на новый невиданный виток эскалации.

"И что мы видим на практике: на прошлой неделе нам наконец-то передали 18 немецких танков, аллилуйя, российские пропагандисты немного покричали и все, Кремль проглотил это. Сейчас же мы наблюдаем, что новой красной линией для Берлина являются истребители, а также военные корабли", - сказал Мельник.

При этом он приветствовал факт, что немецкое правительство, а также администрация президента США Джо Байдена гораздо лучше координируют свои действия прежде всего в контексте поддержки Украины по сравнению с прошлым.

"Мы заинтересованы, чтобы наши ключевые союзники шли по единому фронту, чтобы между ними была определенная конкуренция, кто больше поможет Украине. Сейчас это выгодно и самим нашим партнерам с точки зрения общественного мнения в западных странах, это, без сомнения, наш козырь", - добавил он.

Мельник считает, что если бы Польша не "угрожала" передачей Украине своих Leopard без формального согласия Германии, если бы не решение президента Франции Эммануэля Макрона о колесных танках AMX-10, не обещание премьера Британии Риши Сунака о предоставлении танков Challenger 2 и не готовности Байдена по Abrams, Украина могла бы и не дождаться немецких Leopard.

"Что же мы видим сейчас? История повторяется с западными истребителями, причем не только F16, которые у всех на слуху, но и тех, которые находятся в составе немецкой Люфтваффе - это Eurofighter и Tornado. Снова миллион отмазок придумывается, почему эти боевые самолеты нам не помогут, что они уже устарели и т.д. и т.п.", - сказал он.

При этом Мельник добавил, что благодаря медийной работе Украины количество немцев, поддерживающих передачу ВВС истребителей, за последний месяц возросло с 20 до 28%, среди избирателей партии Зеленых этот показатель составляет 45%.