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У Новій Зеландії посилять контроль над обігом зброї

Новини » Суспільство    16.03.2019 - 12:09
У Новій Зеландії посилять контроль над обігом зброї
Фото: Джасінда Ардерна (twitter.com/jacindaardern)

Після теракту в Новій Зеландії переглянуть законодавство щодо зброї

Після теракту в Новій Зеландії, який стався 15 березня, влада має намір посилити контроль над оборотом зброї. Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, на прес-конференції щодо проміжних результатів розслідування теракту Ардерн зазначила, що у підозрюваного в організації розстрілу в мечетях Брентона Тарранта була ліцензія на використання зброї. Крім того, відомо, що він законно володів п'ятьма пістолетами. Ардерн пообіцяла змінити законодавство Нової Зеландії щодо володіння зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окружний суд Крайстчерча залишив Тарранта під вартою як мінімум до 5 квітня. Підозрюваний в організації теракту до всього іншого знімав розстріл на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook. Крім того, перед нападом він опублікував маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

За останніми даними, в результаті розстрілу в мечетях Крайстчерча загинули 50 осіб, ще кілька десятків поранені.

 

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