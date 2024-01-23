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Новомосковск выбрал себе новое название и попросит Раду о переименовании

Новомосковск, Вторник 23 января 2024 19:46
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Новомосковск выбрал себе новое название и попросит Раду о переименовании Архивное фото: Новомосковск выбрал себе новое название (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Новомосковск (Днепропетровская область) приняли решение о переименовании населенного пункта. Теперь Верховная рада Украины должна будет утвердить новое название.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новомосковский городской совет.

Местные власти решили утвердить предложение о переименовании города Новомосковск Днепропетровской области в город Новая Самарь.

Также горсовет принял решение о представлении на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о переименовании города.

Одной из причин для переименования населенного пункта стал закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который вступил в силу в прошлом году.

Исторические названия города

Отмечается, что первыми официальными названиями города были Самарчик, позже Новоселица.

В 1794 году после ликвидации Запорожской Сечи и переноса на место Новоселицы уездного города Екатеринославской губернии Новомосковска с места Старосамарского ретраншемента в Старой Самаре получил колонизаторское русифицированное название - Новомосковск.

Деколонизация Украины

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля 2023 года этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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Днепропетровская область Новомосковск
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