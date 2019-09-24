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У новому Європарламенті сформували групу "друзів України"

Новини » Політика    24.09.2019 - 15:33
У новому Європарламенті сформували групу "друзів України"
Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

До групи підтримки України увійшли 50 євродепутатів

В Європейському парламенті нового скликання сформували неформальну групу "друзів європейської України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що установче засідання групи "друзів європейської України" пройшло сьогодні, 24 вересня. На сьогодні група налічує 50 депутатів з шести фракцій.

За словами євродепутата з фракції "Оновити Європу" Пятраса Ауштрявічюса, група буде здійснювати політичну підтримку Україну і лобіювати її євроінтеграцію.

"Ми повинні зробити все, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання", - зазначив політик із Литви.

Також повідомляється, що на засіданні були присутні українські нардепи, у яких запитували про останні події в Україні, зокрема про "формулі Штайнмайєра", справи проти екс-голови НБУ Валерії Гонтарєвої та екс-спікера Ради Андрія Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Європарламенту Давид Сассолі заявив про готовність особисто привезти в Україну премію імені Андрія Сахарова, присуджену режисеру Олегу Сенцову.

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