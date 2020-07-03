У нового заступника голови ДПС виявили активи, незіставні з доходами на держслужбі

У березні 2020 року її майновий стан значно збільшилася
Перший заступник голови Державної податкової служби Наталія Рубан, яка з квітня 2020 року очолювала Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, задекларувала майна, непорівнянне з доходами на держслужбі.
Про це повідомляє народний депутат Олександр Дубинський.
За його словами, на держслужбі Рубан з 90-х років і починала свій кар'єрний шлях з контрольно-ревізійного управління Мінфіну в регіоні. У податковій службі Рубан опинилася у 2008 році, і відразу зайняла місце заступника голови ДПС України.
Згідно з декларацією податківця за 2019 рік, вона має:
Водночас, у 2019 році Наталія Рубан заробила 852 тис. гривень:
Готівкою Рубан задекларувала:
Ще $46 тис. Рубан позичила якоїсь Марії Левченко. На рахунках у банках податківець зберігає 482 тис. гривень.
У березні 2020 року її майновий стан значно збільшилася. Максим Рубан подарував Наталії Рубан земельну ділянку в Михайлівка-Рубежівка на 86 м. кв., а також квартиру в Києві на 102 м. кв., яка, як заявлено, була придбана за 500 тис. гривень. Хоча оціночна вартість такої нерухомості 4,1 млн гривень.
"Походження майна податківця викликає масу питань. Адже останні 30 років вона була держслужбовцем, а її основна нерухомість була отримана у власність ще в 2013 році, коли зарплати чиновників її рівня ледь перевищували 200 тис. гривень на рік", - зазначається на сайті нардепа.
Нагадаємо, згідно більш ранніх декларацій, вартість купленої квартири та житлового будинку (2012-2013 роки) досягала 4,2 млн гривень.
З 2013 року Наталія Рубан пересувається на автомобілях бізнес-класу виключно марки Mercedes.
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Автор: РБК-Україна