Нове покоління українців дивиться в бік Європи, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Європейські прагнення України - це не лише політичне рішення, а цивілізаційний вибір нового покоління, яке зростає сьогодні в нашій державі.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що впродовж останніх 6 років українці постійно збільшували свою прихильність до ідеї вступу України до Європи та інтеграції з Євросоюзом. Наразі, за даними соціологічних опитувань, ця цифра сягає під 60%. До речі, так само зростає, хоча і меншою мірою, прихильність до НАТО.

Таким чином, для покоління, яке народилося в незалежній Україні чи трохи раніше, вибір європейського вектора безумовний і не викликає сумнівів.

"Зростає нове покоління, яке народилось не в СРСР, яке мислить не як в СРСР і буде йти у світ, в Європу, розвивати торговельні взаємовідносини зі світом і продовжувати обороняти українську землю від агресора", - наголосив голова партії.

На його думку, люди прагнуть до Європи, адже розуміють, що Європа - це не лише краще життя, а правила, яких потрібно дотримуватися, зобов’язання, які треба виконувати, прозорість всіх державних рішень, економіки та політики, абсолютна відсутність "сірих зон" і оборудок, корупції, договорняків.

Так, зазначає Олександр Корнієнко, в цивілізованому світі існує право партнерів вимагати одне від одного дотримання цих норм та правил, виконання зобов’язань. І саме такі взаємні вимоги отримали назву "зовнішнього управління".

А відмова від зобов’язань - це повернення в Радянський Союз, де був лише тіньовий контроль над Україною і стримування її розвитку. Це прямо суперечить тому, чого прагне нове покоління українців, переконаний політик.

Він також пояснив, що міф про "зовнішнє управління" Україною - це лише частина стратегії, яка намагається стримувати рух нашої країни до цивілізованого світу на рівні суспільної свідомості.

"Цей міф грає на природному бажанні кожної людини самостійно приймати рішення і показує дотримання зобов’язань, як те, що нами маніпулюють. Але насправді творці цього міфу пропонують повернутися до практики минулих 30 років - коли Росія маніпулювала нами", - додав голова партії.

Саме тому, на його думку, дискурс про відмову від зовнішнього управлення є небезпечним і є насправді прагненням повернути Україну в "сіру зону" тіньового управління з боку Росії".

"Нам треба розвивати інший дискурс - про нормальні стосунки зі всім світом, а не з країною, яка вбиває наших людей. Відносини з Заходом, з Європою чи США - це відносини, де панують усвідомлені правила та принципи. Слідування цим принципам приносить користь передусім Україні, сприяє її реформуванню", - сказав Корнієнко.

Окрім того, сьогодні треба розвивати позицію, яка поєднує економічний украіноцентризм із побудовою нормальних партнерських стосунків зі всіма країнами світу (крім країни-агресора).

"Економічний україноцентризм - це визнання, що пріоритетом для влади є інтереси української економіки, українського бізнесу. І в рамках міжнародних відносин ми будемо відстоювати ці інтереси в першу чергу - як це робить будь-яка нормальна країна. Але знов-таки, в межах відносин, правил і зобов’язань, які ми на себе взяли", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року українці переважно виступали за продовження інтеграційного курсу держави до Європейського союзу та НАТО. Хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО 44,35% опитаних, ще 22,28% прагнуть членства лише в ЄС, а 4,07% лише в НАТО.