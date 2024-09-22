Новое правительство Франции может столкнуться с вотумом недоверия

В субботу во Франции представили новое правительство во главе с Мишелем Барнье. Однако оно уже оказалось под угрозой вотума недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Отмечается, что правительство под руководством Мишеля Барнье было представлено вчера, 21 сентября, спустя шестнадцать дней после того, как был назначен новый премьер-министр.

Однако впервые в Пятой республике глава правительства не имеет большинства в Национальном собрании, даже относительного. Такая беспрецедентная ситуация ослабляет политические позиции новой исполнительной власти, которой теперь грозит вотум недоверия.

Депутаты могут воспользоваться этим механизмом для отставки нового правительства. Если большинство поддержит предложение, правительство будет вынуждено уйти в отставку.

Тем временем Джордан Барделла, возглавляющий ультраправую партию "Национальное объединение", уже имеет резкие высказывания о новом составе кабинета министров. Как пишет издание, данная партия со 126 депутатами в парламенте, фактически держит в руках судьбу будущего правительства.

Так, Джордан Бардела написал в соцсети Х, что "новое правительство - всего лишь возвращение макронизма через черный ход", добавив, что у такого правительства нет перспектив.

Представители левых сил "Нового народного фронта" еще до объявления состава нового правительства заявили о намерении вынести вотум недоверия. Кроме того, лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меленшон призвал как можно скорее избавиться, как он сказал, от "правительства неудачников". По его мнению, оно не имеет ни легитимности, ни будущего.

Социалист Оливье Фор назвал происходящее "издевательством над демократией".

"Нам обещали правительство согласия, а в итоге мы получили кабинет жестких правых. Именно демократию унизили сегодня вечером, положив конец этой неопределенности на бумаге", - заявила Люси Касте, кандидат в премьер-министры от "Нового народного фронта".