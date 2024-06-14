Новый антирекорд. На границе с Молдовой задержали фуру с 40 мужчинами в прицепе
В Одесской области возле границы с Молдовой задержали грузовик. В прицепе вместо зерна находились 40 мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона и ГПСУ.
Вечером 13 июня в Одесской области пограничники остановили фуру. Однако оказалось, что вместо зерна в прицепе грузовика находился 41 "пассажир". Это мужчины из 12 регионов Украины.
"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на более меньшие, или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", - отметил спикер ГПСУ.
Фото: на границе с Молдовой задержали фуру с 40 мужчинами в прицепе (t.me/DPSUkr)
На нарушителей составлены админпротоколы. Двум фигурантам, причастным к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.
Как отмечают в пограничной службе, это новый антирекорд по количеству нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу.
Выезд мужчин за границу
Напомним, что во время действия военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. Выезд разрешен только определенным категориям мужчин.
Однако украинцы часто нарушают закон, чтобы выехать из Украины незаконным способом. Также в последнее время стало больше случаев, когда мужчины пытаются пересечь границу через реку Тиса. Часто подобные попытки завершают трагично.
Детальнее о том, почему украинцы пытаются "штурмовать" Тису - в материале РБК-Украина.
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