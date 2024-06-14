Новый антирекорд. На границе с Молдовой задержали фуру с 40 мужчинами в прицепе

В Одесской области возле границы с Молдовой задержали грузовик. В прицепе вместо зерна находились 40 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона и ГПСУ.

Вечером 13 июня в Одесской области пограничники остановили фуру. Однако оказалось, что вместо зерна в прицепе грузовика находился 41 "пассажир". Это мужчины из 12 регионов Украины.

"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на более меньшие, или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", - отметил спикер ГПСУ.

Фото: на границе с Молдовой задержали фуру с 40 мужчинами в прицепе (t.me/DPSUkr)

На нарушителей составлены админпротоколы. Двум фигурантам, причастным к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.

Как отмечают в пограничной службе, это новый антирекорд по количеству нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу.