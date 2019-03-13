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Новинський вимагає відновити виплату пенсій на окупованому Донбасі

Новини » Політика    13.03.2019 - 14:59
Новинський вимагає відновити виплату пенсій на окупованому Донбасі
Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинський пропонує Раді розглянути проект постанови №4575

Лідер фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський вимагає відновити виплату пенсій на окупованому Донбасі. Про це він заявив, коментуючи звіт голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіони Фрейзер, повідомляє РБК-Україна.

"Ми вимагаємо негайно включити до порядку денного парламенту питання відновлення пенсійних виплат на підконтрольних територіях Донбасу. Пропонуємо парламенту розглянути проект постанови ВРУ № 4575 і прийняти механізм відновлення пенсійного забезпечення, давши відповідні доручення коаліційному уряду", - заявив він.

Новинський підкреслив, що "Опоблок" ще 2 лютого 2018 року зареєстрував проект постанови ВР № 4575 про негайне відновлення пенсійних виплат на тимчасово підконтрольних територіях Донбасу.

"Наша політична сила пропонує поставити його в порядок денний кожного сесійного тижня. Але серед пріоритетів парламентської більшості немає цінності людського життя. Як виживають пенсіонери Донбасу під обстрілом, як вони вмирають в чергах на пунктах пропуску, як віддають останні копійки за можливість перейти лінію розмежування та отримати пенсію – до цього всього коаліції "Європейська Україна" немає діла", - сказав нардеп.

Він вважає, що коаліція протиставила себе пенсіонерам, переселенцям, російськомовним українцям, віруючим УПЦ.

"Проштовхування через парламент карального мовного законопроекту, легалізація рейдерства храмів УПЦ, ігнорування розкрадань з оборонного бюджету – ось справжні пріоритети коаліційної більшості, судячи з актуальною порядку денному ВР", - сказав політик.

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